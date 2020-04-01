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Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Kayseri'de korona virüs karantinasında bulunan şahıs, hastaneden kaçtı.

01.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 01:59
Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı
Kayseri 'de korona virüs karantinasında bulunan şahıs, hastaneden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, 24: 00 sıralarında meydana gelen olayda, Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan şahıs, hastaneden kaçtı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa
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