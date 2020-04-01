Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı Kayseri'de korona virüs karantinasında bulunan şahıs, hastaneden kaçtı.

01.04.2020 02:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 02:07
Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı
KAYSERİ - Kayseri 'de korona virüs karantinasında bulunan şahıs, hastaneden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, 24: 00 sıralarında meydana gelen olayda, Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan şahıs, hastaneden kaçtı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:34: Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı - Haberler 02:32: Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı - Haberler 02:32: Van'da bir kişi korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler 02:10: Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu - Haberler 02:06: Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı - Haberler 00:25: Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı - Haberler 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 20:40: İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı - Haberler 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler