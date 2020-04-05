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Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

05.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:54
Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç, öğle saatlerinde hastaneden kaçtı.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.
Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü. Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldırım Beyazıt, Polis, Güncel

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Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
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