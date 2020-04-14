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Karantinada camiye bağış yaptılar

Karadağ'dan Adıyaman'a getirilerek karantina altına alınan işçiler kaldıkları yurdun yanında yapımı devam eden cami için para toplayarak bağışladı.

14.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:44
Karantinada camiye bağış yaptılar
Karadağ 'dan Adıyaman 'a getirilerek karantina altına alınan işçiler kaldıkları yurdun yanında yapımı devam eden cami için para toplayarak bağışladı.

Karadağ'dan Adıyaman'a 3 uçak ile getirilen işçiler, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Safvan bin Muattal Kız Yurdunda karantina altına alındı. Yurdun yanında bulunan inşaat halindeki Safvan bin Muattal Cami ve Külliyesini gören işçiler kendi aralarında para topladı. Devletin kendilerini en iyi şekilde ağırladığını dile getiren işçiler camiye yardımda bulunmak istedi. İşçiler kendi aralarında 345 euro, 5 dolar ve 632 TL topladı.

Toplanan yardımlar Adıyaman Müftülüğü Görevlileri Fadıl Akkuş, Safvan bin Muattal Cami Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mahmut Elçi ve Cami İmamı Abdullah Fırat 'a teslim etti. İşçilerden paraları toplayan kişilere Müftülük görevlileri ise Kur'an-ı Kerim seccade hediye etti.

İşçilerden İlhan Kartal, cami inşaatını görünce destekte bulunmak istediklerini belirterek, kendi aralarında bir miktar para toplayarak bağışlamak istediklerini söyledi.

Kamil Ceylan isimli işçi ise arkadaşlarıyla böyle bir karar alarak herkesten gönlünden koptuğu kadar bağış topladıklarını dile getirdi.

Safvan bin Muattal Cami Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mahmut Elçi, işçilerin bu tavrının Türk milletinin güzelliğinin yansıması olduğunu belirterek işçilere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş, Karadağ'dan gelen 479 işçiyi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, işçilerin kaldıkları süre içerisinde memnuniyetlerini sürekli dile getirdiklerini söyledi. Keleş, camiye yapılan yardım ile ilgili, "Yapımı devam eden Safvan bin Muattal Camisinin inşaatını odalarının camından izleyen işçilerimiz, bu cami inşaatına yardımda bulunmak istediklerin kendi aralarında konuşup bize bildirdiler. Biz de olabileceğini söyleyerek, Safvan bin Muattal Cami Yapma ve Yaşatma Derneği ve Müftülük yetkililerine bilgi verdik. Onlarda gelip parayı tutanak karşılığında teslim aldı. İşçilerimizi bu güzel ve bir o kadar da güzel davranışlarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Safvan bin Muattal Cami ve Külliyesinin inşaatın 3,5 yıldan beri sürdüğü ve yaklaşık 2 yıl içerisinde bitirilerek Türkiye Diyanet Vakfına devredileceği öğrenildi. Caminin 730 metrekare oturum üzerine kurulu olduğu ve aynı anda bin 500 kişinin namaz kılabileceği ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Karadağ, Fırat, Güncel
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