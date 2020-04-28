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Karantinada doğum günü sürprizi

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Malezya'dan getirilerek Aydın'da karantinaya alınan Ahmet Şahin'e hazırlanan pasta ile doğum günü sürprizi yaptı.

28.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:32
Karantinada doğum günü sürprizi
Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Malezya'dan getirilerek Aydın'da karantinaya alınan Ahmet Şahin'e hazırlanan pasta ile doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Malezya, Gana ve Nijerya'dan getirilen 210 vatandaş, Aydın'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

14 günlük karantina süresini tamamlamak üzere yurtta misafir edilen vatandaşların morallerinin üst seviyelerde tutulması amacıyla görevliler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Yurtta Doğum Günü Sürprizi

Malezya'dan gelen Ahmet Şahin adlı vatandaşın doğum günü olması sebebiyle tulumlu ve maskeli görevliler, hazırladıkları doğum günü pastası ile kapılarını çaldı ve doğum günlerini kutladı. Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, "Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in size selamlarını getirdik, bu süreçte ailenizden uzak olduğunuzu düşünerek doğum gününüzü kutlamak istedik" ifadelerini kullandılar.

Doğum günü sürprizi ile karşılaşan Ahmet Şahin ise, görevlilere "Gerçekten çok duygulandım, Sayın Valimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizlerle en iyi şekilde ilgilenen herkese ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.

Aydın Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'ndaki karantinada bulunan tüm vatandaşlara Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından getirilen pastalar, yurt personeli tarafından ikram edildi. Yurtta karantinada kalan tüm vatandaşlar Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Doğum Günü, Malezya, Aydın, Güncel, Haber

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