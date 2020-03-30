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- Karantinada hakaret içerikli yayın yapan 3 öğrenci adliyeye sevk edildi

- Karantinada hakaret içerikli yayın yapan 3 öğrenci adliyeye sevk edildi Bolu'da yurt dışından getirildikleri öğrenci yurdunda karantina altındayken sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür ettikleri canlı yayın sonrası gözaltına alınan 3 öğrenci, adliyeye sevk edildi.

30.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:53
- Karantinada hakaret içerikli yayın yapan 3 öğrenci adliyeye sevk edildi
BOLU - Bolu 'da yurt dışından getirildikleri öğrenci yurdunda karantina altındayken sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür ettikleri canlı yayın sonrası gözaltına alınan 3 öğrenci, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Korona virüs salgını sonrasında yurtdışından Bolu'ya gelen yaklaşık 500 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız yurduna yerleştirildi. Yurtdışından gelen Furkan A. isimli bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Gelen tepkiler üzerine Furkan isimli gencin canlı yayınını kapatması üzerine başka bir öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yeni bir canlı yayın başlattı. Açılan canlı yayında, yurdun erkek yada kız yurdu olup olmadığını bilmediklerini, eşyaların da yanlışlıkla karıştırıldığını söyleyen öğrencilerden Mehmet Nuri M. isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretlerde bulunarak küfür etti. Yaşanan olayların ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ve küfür eden Nuri M. ve beraberindeki 3 kişi, hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılarak gözaltına alınmaları talimatı verildi.
Hızlı test yapılarak gözaltına alındılar
Ukrayna ve Kazakistan'dan geldikleri öğrenilen ve haklarında gözaltı kararı verilen Mehmet Nuri M., M.K.K. ve M.Y. isimli gençlerin kan örnekleri alınarak korona virüs testi yapılması için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan testlerin negatif çıkması üzerine özel kıyafetlerle yurda giren polis ekipleri 3 genci kelepçeleyerek gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler.
Adliyenin otoparkından sokuldular
Emniyet Müdürlüğü'nde 2 gün süren sorgularının ardından 3 öğrenci geniş güvenlik önlemi altında Bolu Adliyesi'ne getirildi. Öğrencilerin, yurttan gözaltına alınmaları ve emniyet müdürlüğüne götürülmeleri sırasında vatandaşların sert tepkisi nedeniyle, adliyede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için öğrenciler otoparktan adliyeye sokuldu.
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- Karantinada hakaret içerikli yayın yapan 3 öğrenci adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Türkiye, Bolu, 3. Sayfa

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- Karantinada hakaret içerikli yayın yapan 3 öğrenci adliyeye sevk edildi
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