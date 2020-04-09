Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinada kalan tır şoförü odadan ayrılırken mektup ve 50 TL bırakmış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen ve 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderilen bir tır şoförü, odadan ayrılırken bir mektup ve 50 lira bıraktı.

09.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:06
Karantinada kalan tır şoförü odadan ayrılırken mektup ve 50 TL bırakmış
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Zonguldak 'ın Kozlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen ve 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderilen bir tır şoförü, odadan ayrılırken bir mektup ve 50 lira bıraktı.
Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a geldikten sonra ilçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altına alınan bazı tır şoförleri, sunulan hizmet ve imkanlardan ötürü emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek gönderdi.
Bir tır şoförü ise odada kullandığı malzemeler için yurttan ayrılırken odada bir mektup ve 50 lira bıraktı.
Odayı dezenfekte eden görevliler tarafından bulunan mektupta tır şoförü, şu ifadeleri kullandı:
"22 Mart 2020 Pazar günü Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na geldim. Liman içerisinde polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibi bekliyordu. Bizleri toplayıp kız öğrenci yurduna getirdiler. 14 gün koronavirüs karantinasına aldılar. İstemeyerek de olsa odada bulunan dolapta su ısıtıcısı, çay, kahve, çerez ve buzdolabında bulunan yiyecekler vardı. Onları yedim ya da içtim. Hakkınızı helal edin. Gördüğümüz ilgiden dolayı öncelikle Zonguldak Valisine, polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibine en içten kalbimle teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bu musibetten inşallah en yakın zamanda kurtuluruz."
Yurttaki temizlik görevlileri, buldukları mektup dolayısıyla duygulandıklarını ifade etti.
Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemiyle gelen tır şoförleri yurtta ağırladıklarını belirterek, "Yurtta kaldıkları süre içerisinde memnun olduklarını ve iyi karşılandıklarını belirtmişler. Bunlar bizi duygulandırdı. Kardeşimiz kimse kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.
Tır şoförlerinden birinin ise çiçek yaptırarak yurtta görev yapan gönüllülere gönderdiğini anlatan Ergenç, şunları kaydetti:
"O kardeşimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını anlatmış. Tır şoförlerimiz yurda geç saatlerde yani akşam yemeğinden sonra gelmişti. Bir arkadaşımız sanırım acıkmış ve kaldığı odadaki dolabı karıştırmış. Dolabın içerisindeki malzemeleri kullanmış. Sağ olsun odasında kaldığı kişinin öğrenci olduğunu bildiği için kullandığı malzemeler için 50 lira bırakmış. Bu virüsten kurtulduktan sonra o öğrenci kardeşimizi bulup mektupla birlikte 50 lirayı onun dolabının içerisine koyacağız ve aynı yerine bırakacağız. Ona da sürpriz olacak inşallah."

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Kızılay, Kozlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››Karantinada kalan tır şoförü odadan ayrılırken mektup ve 50 TL bırakmış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: İsveç'teki hastaneden doktorlara "yaşlı Kovid-19 hastalarını yoğun bakıma almayın" talimatı - Haber 15:02: 76 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, taburcu edildi - Haber 15:02: Fatih'te bir lokantadan sağlık çalışanlarına ücretsiz döner servisi - Haber 15:02: Diyarbakır'da Kovid-19'u yenen 100 hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:02: Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor