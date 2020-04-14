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Karantinada kalanlar devlet yurtlarından memnun

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Türkiye'ye getirilerek Amasya'daki yurtlarda gözlem altına alınanlar, karantina şartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

14.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:45
Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında Cezayir 'den Türkiye 'ye getirilerek Amasya 'daki yurtlarda gözlem altına alınanlar, karantina şartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Cezayir'den 3 Nisan'da getirilen 231 Türk işçinin, Amasya'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor.
İhtiyaçları Amasya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanan işçiler, sık sık camlara çıkarak birbirleriyle ve personelle sohbet edip karantina günlerini eğlenceli hale getiriyor.
Yurtta kalan vatandaşlardan Sezer Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtların beklentilerinin çok üstünde olduğunu, her ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.
"Yurtlar evimizin konforunu bize aratmadı"
Kendilerini Türkiye'ye getirip ilgilenen yetkililere teşekkür eden Keskin, şunları kaydetti:
"Havaalanından beri sağ olsun arkadaşlar çok iyi ilgilendiler bizimle. Kredi ve Yurtlar Kurumuna buradan teşekkür ediyorum. Yurtlar evimizin konforunu bize aratmadı. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun, gerçekten çok ilgililer. Yemeklerimiz güzel, internetimiz var, sıcak suyumuz var, istediğimiz kitaplar geliyor. Daha ne olabilir, istediğimiz her şeyi yaptılar. Hatta kandil gecesi güzel bir program da hazırladılar bize. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. AFAD yetkilileri de dün açıklama yaptı. Karantina bitince ücretsiz şekilde yaşadığımız şehirlere gönderecekler bizi. Bu süreçte insanların gerçekten canı sıkılıyor ama birlik beraberlik içinde olalım, evden çıkmayalım."
Suat Er de beklentilerinin çok üstünde bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "Buraya gelirken bu kadar iyi şartlarda kalacağımızı bilmiyorduk. AFAD ekibi olsun, sağlık ekibi olsun her şey çok iyi burada. Karantina bitince 15 gün daha göndermeseler gitmek istemem." dedi.
"Çok alıştık birbirimize, gönderirken üzüleceğiz"
Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, yurtlarda kalan misafirlerle aile ortamı oluşturduklarını söyledi.
Devletin vatandaşları için her türlü imkanı sunduğunu, bundan sonra da sunacağını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:
"Misafirlerimizden çok memnunuz. Yurt ortamına uyum sağladılar. Biz de evimizin bir ferdiymiş gibi buradaki arkadaşlarımızla hep beraberiz. Hamdolsun günler güzel geçiyor. Vatandaşlarımız özellikle devletin imkanlarından çok çok memnun. Eğitim öğretim zamanında evlatlarımıza ev sahipliği yaparken, şimdi de karantinadaki vatandaşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz."
Otel konseptli yurtlarında her odada bir kişinin kaldığını anlatan Kılıç, "Odadaki ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Kişisel ihtiyaçlarını da almaya çalışıyoruz. Sağlık durumları çok iyi şu an, Allah'a şükür sıkıntımız yok. İnşallah birkaç gün sonra arkadaşlarımızı göndereceğiz. Gönderirken üzüleceğiz ama onlar da evlerine gidip anne babalarıyla, evlatlarıyla buluşup o sevince kavuşsunlar istiyoruz." ifadelerini kullandı. Karantinada kalanlar devlet yurtlarından memnun

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Türkiye, Cezayir, Amasya, Güncel
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