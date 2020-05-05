Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karantinada kalanlara hijyenik şartlarda yemek dağıtımı

Karantinada kalanlara hijyenik şartlarda yemek dağıtımıBurdur'da yurtlarda karantinada kalan vatandaşlara yemekleri ve kahvaltılıkları hijyenik şartlarda dağıtılıyor.

05.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:47

Karantinada kalanlara hijyenik şartlarda yemek dağıtımı

Burdur'da yurtlarda karantinada kalan vatandaşlara yemekleri ve kahvaltılıkları hijyenik şartlarda dağıtılıyor.

Suudi Arabistan'dan getirildikten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli yurtlarında karantinada bulunan 80 kişiye hijyenik ortamda pişirilen yemekler, özel kıyafetli personel tarafından dağıtılıyor. Oruç tutmayan karantinada kalan vatandaşların yemekleri ve kahvaltılıkları akşam yemeği saatinde, oruç tutanların yemekleri ve sahurlukları ise iftar saatinde özel kıyafetli yurt personeli tarafından dağıtılıyor.

Fereli Sinan Efendi Yurdu Müdürü Mustafa Özçelik, "Karantinaya gelen misafirlerimizin yemekleri yurt mutfağımızda Kızılayın bütün yurtlarda belirlemiş olduğu yemek menüsüne göre hazırlanıyor. Akşam yemeği normal saatinde, iftar yemeği ise iftara yakın bir saatte özel giysili personelimiz tarafından dağıtılıyor. Aynı zamanda sağlık ekipleri misafirlerimizin ateş kontrollerini yapıyor. Bu arada teması en aza indirmek için sahur ve sabah kahvaltılıkları da aynı zamanda dağıtılıyor. Odalarımızda su ısıtıcılarımız mevcut. Misafirlerimiz çaylarını kendileri yapmakta" dedi.

Suudi Arabistan'dan geldikten sonra karantinada kalan vatandaşlardan Sercan Gümüş, "Devletimizden Allah razı olsun. Şampuanımıza kadar her şeyimizi karşılıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tuncay Erbil de "Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Her şey bizim sağlığımız için. Bundan iyisi can sağlığı" dedi.

Karantinada kalanlara hijyenik şartlarda yemek dağıtımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Suudi Arabistan, Burdur, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti Haberler
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Burak Yılmaz’dan ’Oruç tutuyor musun?’ sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Haberler
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben Haberler
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Haberler››Güncel››Karantinada kalanlara hijyenik şartlarda yemek dağıtımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:16: Kepez'den Antalya'nın simgesine yatırım - Haber 12:16: Kursiyerler tarafından üretilen 5 bin maske kaymakamlığa teslim edildi - Haber 12:16: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili vaka ve ölümler artıyor - Haber 12:16: Kayseri'de taksilere getirilen sınırlandırma kaldırıldı - Haber 12:15: Çataklı: "Yurtlarda 67 bı·n 197 kişi karantinaya alındı. - Haber 11:39: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti - Haber 11:05: 1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu - Haber 10:39: Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? - Haberler 10:34: Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı - Haberler