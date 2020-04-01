UMREDEN dönmelerinin ardından Ankara 'da yurtlarda karantina altında tutulan 95 kişi, karantinanın sona ermesinin ardından Karabük 'e döndü.Umreden dönmelerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da Haymana Kız Öğrenci Yurdu ve Gölbaşındaki yurtlarda 14 gün karantinada kalan ve testleri negatif çıkan vatandaşlar, Karabük'e döndü. 95 kişi otobüslerle Karabük otogarına getirildi. Yakınları tarafından karşılananlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: DHA