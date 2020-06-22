Karantinada kaldıkları yurtta devlete küfür eden 3 öğrenciye 7 yıl hapis istemi

Bolu'da yurt dışından getirildikleri yurtta karantina altındayken sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden 3 öğrenci, 7 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Karantinada kaldıkları yurtta devlete küfür eden 3 öğrenciye 7 yıl hapis istemi
22.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:25
Bolu'da yurt dışından getirildikleri yurtta karantina altındayken sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden 3 öğrenci, 7 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Olay, Mart ayında Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde bulunan Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrasında Kazakistan ve Ukrayna'da yaşayan 500 Türk vatandaşı Bolu'ya getirilerek Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtdışından gelen Furkan A. isimli bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Gelen tepkiler üzerine Furkan isimli gencin canlı yayınını kapatması üzerine Murat Y. isimli öğrencinin başlattığı canlı yayında arkadaşı Murat Kurultak K.'nun, "Biz buranın kız yurdu mu erkek yurdu mu olduğunu bilmiyoruz" demesi üzerine aynı odada bulunan Mehmet Nuri. M. isimli öğrenci yüksek sesle Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür ve hakaretlerde bulundu. Yaşanan olayların ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ve küfür eden Mehmet Nuri M. ile aynı odada bulunan Murat Y. ve Murat Kurultay K. hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hızlı test yapılarak gözaltına alındılar

Ukrayna ve Kazakistan'dan geldikleri öğrenilen ve haklarında gözaltı kararı verilen Mehmet Nuri M., Murat Y. ve Murat Kurultay K., korona virüs testlerinin yapılmasının ardından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nde 2 gün süren sorgularının ardından 3 öğrenci geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Nuri M. ve Murat Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat Kurultay K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar Mehmet Nuri M. ve Murat Y. bir süre sonra yapılan itirazlar üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İddianame kabul edildi

Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür ve hakaret eden 3 şüpheli için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede 3 öğrenci için ayrı ayrı "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından 2 yıl 8 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası istendi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bolu, 3. Sayfa, Haber

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