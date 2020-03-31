Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve 37 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını Türkiye 'ye de sıçradı. Önlem amaçlı evlerine kapanan ünlü isimler ise doğal halleri ve yaptıklarını takipçileriyle paylaşmaya başladı. Bu isimlere son olarak Ece Uslu katıldı ve takipçileriyle para koleksiyonunu paylaştı.

600 BİN TL'SİNİ PAYLAŞTI

Bir süredir fotoğraf arşivini takipçileriyle paylaşan Uslu, bu defa para koleksiyonundan iki parçayı görücüye çıkardı. Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmadan önceki döneme ait 100 ve 500 bin liraları takipçileriyle paylaşan Uslu bunların üzerine düştüğü notlarla da takipçilerini güldürdü.

Evde olduğu vaktini boş geçirmek istemeyen Ece Uslu, bu süreçte uzman kişilerle canlı yayın yaparak takipçilerine faydalı bilgiler vermeyi de ihmal etmiyor.