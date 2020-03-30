Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı

Binlerce insanın canına mal olan koronavirüse karşı korunmak için evinden çıkmayan ünlü sunucu İpek Tanrıyar, maske kullanmak için ilginç yöntemler kullanmaya başladı. Tanrıyar son olarak eline kırmızı bir erkek iç çamaşırı alarak kendine maske yaptı.

"EVDE KALMAK YARATICILIK SINIRINI ZORLUYOR"

Virüs nedeniyle evlerinde olan ünlü isimlerin ilginç paylaşımlarına bir yorum da İpek Tanrıyar'dan geldi. 6 aylık hamile olan 39 yaşındaki İpek Tanrıyar, dışarı çıkmak zorunda olanlar için erkek iç çamaşırıyla maske yaptı. Oyuncu, bu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. İpek Tanrıyar'ın paylaşımını gören takipçileri ise "Evde kalmak yaratıcılık sınırlarını zorluyor" dedi.

HAMİLEYKEN İÇKİ İÇMİŞTİ

İpek Tanrıyar hamileliğinin ilk aylarında "Yaş yaşken eğilir" diyerek içki içmiş bu anları da Instagram hesabından paylamıştı. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Tanrıyar, "Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım bütün köpekler havlıyor" diyerek eleştirilere sert çıkmıştı.