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Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı

6 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, koronavirüse karşı tedbir almak için erkek iç çamaşırından maske yaptı. Tanrıyar, bu anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

30.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:15

Binlerce insanın canına mal olan koronavirüse karşı korunmak için evinden çıkmayan ünlü sunucu İpek Tanrıyar, maske kullanmak için ilginç yöntemler kullanmaya başladı. Tanrıyar son olarak eline kırmızı bir erkek iç çamaşırı alarak kendine maske yaptı.

"EVDE KALMAK YARATICILIK SINIRINI ZORLUYOR"

Virüs nedeniyle evlerinde olan ünlü isimlerin ilginç paylaşımlarına bir yorum da İpek Tanrıyar'dan geldi. 6 aylık hamile olan 39 yaşındaki İpek Tanrıyar, dışarı çıkmak zorunda olanlar için erkek iç çamaşırıyla maske yaptı. Oyuncu, bu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. İpek Tanrıyar'ın paylaşımını gören takipçileri ise "Evde kalmak yaratıcılık sınırlarını zorluyor" dedi.

Karantinada olan ipek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı

HAMİLEYKEN İÇKİ İÇMİŞTİ

İpek Tanrıyar hamileliğinin ilk aylarında "Yaş yaşken eğilir" diyerek içki içmiş bu anları da Instagram hesabından paylamıştı. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Tanrıyar, "Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım bütün köpekler havlıyor" diyerek eleştirilere sert çıkmıştı.

Karantinada olan ipek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
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Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Etiketler: İpek Tanrıyar, Instagram, Magazin

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Haberler ›› Magazin ››Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı - Magazin
Yorumlar (3)
TÜRKÜMBEN:Güzelligi haric, baskasinin yaptiginigi kendim buldum demek haric
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POYRAZ:tek bir işe yarar. o da o işi kullanıyor
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HERŞEYİMİZ BOZUK:Bu şahıs kim bişeye benzetemedim ne işe yarar ?
Cevap Yaz 3 5

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