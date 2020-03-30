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Karantinada olan köylülerin ihtiyaçları, yakınları tarafından güvenlik noktasına getiriliyor

Karantinada olan köylülerin ihtiyaçları, yakınları tarafından güvenlik noktasına getiriliyor Maltepe köyünde karantina tedbirleri sürüyor Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı.

30.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:07
Karantinada olan köylülerin ihtiyaçları, yakınları tarafından güvenlik noktasına getiriliyor
Maltepe köyünde karantina tedbirleri sürüyor
ÇANAKKALE - Çanakkale 'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı. Dün akşam saatlerinde başlayan karantina uygulamasında köyünün giriş ve çıkışını tutan jandarma ekipleri, vatandaşların geçişlerine izin vermiyor.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bazı vatandaşların test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara barikat kurarak vatandaşların geçişlerine izin vermiyor. Çan ilçesine 10 kilometre uzaklıkta olan köyde yaşayan vatandaşlar, yakınlarını arayarak ilaç, erzak, hayvan yemi ve diğer ihtiyaçlarını tedarik ediyor. Köyün girişine gelen vatandaşlar maske ve eldivenlerini takarak, getirdikleri erzak ve gıdaları yakınlarına teslim ediyor. 14 gün sürecek olan karantina sürecinde Maltepe köyünün giriş ve çıkışını tutan jandarma ekipleri, vatandaşların geçişlerine izin vermiyor.
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Karantinada olan köylülerin ihtiyaçları, yakınları tarafından güvenlik noktasına getiriliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Karantina, Maltepe, Çan, Genel

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Karantinada olan köylülerin ihtiyaçları, yakınları tarafından güvenlik noktasına getiriliyor
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