Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı

Koronavirüs salgınından dolayı iş yerlerini kapatarak günlerdir evinde olan şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasının acısını çıkarmış olacağım" dedi. Bu açıklamasıyla herkesi şaşkına çeviren Polat, "Akım başlatıyorum" diyerek mezdeke oynadı.

KALÇA DANSI YAPTI

Yaptığı açıklamalarla ve kıvrak danslarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, cesur danslarına yine yenisini daha ekledi. Karantinanın 17. gününü tamamlayan Polat, Instagram hesabından kalça dansı yaptığı anların videosunu paylaştı. Dansının bir akım olmasını isteyen şarkıcı, "Akım başlatıyorum. Danslarınızı bekliyorum, somurtmak yok kalk" dedi.

"HER GÜNE BİR SEVGİLİ KOYACAĞIM"

Dün akşam üzeri Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Polat, "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" ifadelerini kullanmıştı.

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