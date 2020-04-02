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Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı

Koronavirüs salgınından dolayı evinde olan ünlü şarkıcı Mr. Jade, bu süreçte sporunu ihmal etmemek için eşyalarını kullanarak ağırlık çalışmaları yaptı.

02.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:35

Ünlü iş adamı kariyeri, 1.8 milyon Instagram takipçili fenomen kimliği ve artık usta denilebilecek seviyedeki sanatçı yanıyla adından sıkça söz ettiren Mr. Jade'den, karantina günleriyle ilgili dikkat çeken bir video paylaştı.

EVİNDE DE SPORUNU İHMAL ETMEDİ

Çinden başlayarak hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs salgınından dolayı 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Virüsün yayılmasını önlemek için bu süreci evlerinde geçiren ünlü isimlerin paylaşımları da sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Almanya'da yaşayan ünlü Türk şarkıcı ve iş adamı Mr. Jade'den, karantina günlerini nasıl geçirdiğiyle ilgili herkese örnek olacak bir video geldi. Fit vücuduyla dikkat çeken Jade, evde olduğu süreçte sporunu ihmal etmemek için evindeki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları kullanarak ağırlık çalışmaları yaptı.

Ünlü şarkıcı Mr. Jade, karantina günlerini evde nasıl geçirdiğini gösteren videosunu 1.8 milyon takipçili Instagram hesabından attığı story ile takipçileriyle paylaştı.

Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
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Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Etiketler: Instagram, Magazin

Haberin Videosu :

Son günlerde karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı

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