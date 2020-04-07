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Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti

İstanbul'da karantinada olan Şeyma Subaşı, evde çıkamadığı için saçları uzayan sevgilisi Guido Senia'nın saçlarını kesti. Subaşı, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

07.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:57

Uzun bir süredir Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, koronavirüsten korunmak için sevgilisiyle kendisini karantinaya aldı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında berber ve kuaförler kapatılınca eline tıraş makinesini alan Subaşı, sevgilisini tıraş etti.

"KESTİM AMA ÇOK AZ UCUNDAN"

Instagram 'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı berberlik yaptığı anları da takipçileriyle paylaşarak "Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Guido ne düşünüyor bilmiyorum ama bence iyi iş çıkardım. Gerçekten kestiğimi düşündü ama. Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü ben de kendime güvenemedim. Ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi" dedi.

Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti

KIZINI ÖZLEDİĞİ İÇİN GÖZYAŞLARIN BOĞULMUŞTU

Karantinada olduğu için uzun zamandır kızını göremeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak şunları söylemişti: Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil... Yaklaşık 1 aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın. (Sağlıklı ve mutlu olması önemli olan biliyorum ama iste... Kalp ve boğaz düğümleniyor bir süre sonra...) Uçuşların açılmasını bekliyorum sadece ona kavuşmak için. Şu anda ağlıyorum ama birazdan modumu değiştirmek için müzik açıp spor yapıp dans edeceğim kendi kendime... Evet benim mod değiştirme çözümüm bu müzik-spor ve dans o yüzden senelerdir böyleyim ya... Sizin ki nedir? Kitap okumak mı? Dedikodu yapmak mı? Profilden profile girip sahte hesaplarla kötü yorum yapmak mı? Merak ettiğim için soruyorum okumaya çalışacağım cevaplarınızı (Ah bu arada dua ederim yazmak yok... O zaten en basta geliyor benim için yazmanıza gerek yok... )

Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Etiketler: Şeyma Subaşı, Guido Senia, Instagram, Subaşı, Magazin

Haberin Videosu :

Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti

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Haberler ›› Magazin ››Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti - Magazin
Yorumlar (16)
PHYSİCX:senden anne olur ne de iyi bir eş. . . . para avcısı kukla
Cevap Yaz 0 0
ADINIZI YAZIN:Önceki gün kızımı özledim deyip ağlıyordu ne oldu . Göz yaşın sahte bile olsa bu kadar çabuk bitmemeliydi . Kızın küçük anlamaya bilir 13 yaşına gelsin sen onu sevgiline terci etmediysen oda seni terci etmeyip seni sorgulucaktır bundan hiç şüphen olmasın . Menfaat için yapıldığını anlıcak
Cevap Yaz 0 3
SANANE:benım annem öldüğünde alt kata ındıgımızde bır muhabbet esnasında gulmeye basladık aglamak ve gulmek kardestır . hemen mazeret bulup ınsanları nasıl karalarsınız sızene bakmak gormek yorum yapmak zorunda değilsin. bır donup kendınıze bakın acı bırsey yasadıgınızda ne yapıyorsunuz yıllarca aglıyormusunuz ? kendınızı sorgulayın azcık
1 0
AVNİ:islam aleminin mübarek berat kandilini kutlarım.
Cevap Yaz 0 15
AVNİ:hayırlı kandiller
0 0
TANKUT:Sağol Avni kardeş, hayırlı kandiller Herkese.
0 0
MERHABA:Merhaba
0 0
ADIMIZ MÜHİM DEĞİL:napalım bu bilgiyi
Cevap Yaz 1 10
MERHABA:Merhaba
0 0
GÜL:Bu tip saçma sapan haberler okumak istemiyoruz bize ne kimin kimi traş ettiğinden bu insanları bu kadar gündeme getirip konu edilmesinin bize ne faydası var
Cevap Yaz 0 20
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