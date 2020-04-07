Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti

Uzun bir süredir Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, koronavirüsten korunmak için sevgilisiyle kendisini karantinaya aldı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında berber ve kuaförler kapatılınca eline tıraş makinesini alan Subaşı, sevgilisini tıraş etti.

"KESTİM AMA ÇOK AZ UCUNDAN"

Instagram 'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı berberlik yaptığı anları da takipçileriyle paylaşarak "Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Guido ne düşünüyor bilmiyorum ama bence iyi iş çıkardım. Gerçekten kestiğimi düşündü ama. Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü ben de kendime güvenemedim. Ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi" dedi.

KIZINI ÖZLEDİĞİ İÇİN GÖZYAŞLARIN BOĞULMUŞTU

Karantinada olduğu için uzun zamandır kızını göremeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak şunları söylemişti: Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil... Yaklaşık 1 aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın. (Sağlıklı ve mutlu olması önemli olan biliyorum ama iste... Kalp ve boğaz düğümleniyor bir süre sonra...) Uçuşların açılmasını bekliyorum sadece ona kavuşmak için. Şu anda ağlıyorum ama birazdan modumu değiştirmek için müzik açıp spor yapıp dans edeceğim kendi kendime... Evet benim mod değiştirme çözümüm bu müzik-spor ve dans o yüzden senelerdir böyleyim ya... Sizin ki nedir? Kitap okumak mı? Dedikodu yapmak mı? Profilden profile girip sahte hesaplarla kötü yorum yapmak mı? Merak ettiğim için soruyorum okumaya çalışacağım cevaplarınızı (Ah bu arada dua ederim yazmak yok... O zaten en basta geliyor benim için yazmanıza gerek yok... )