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Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı

Mart ayının başında tansiyon ve solunum güçlüğü nedeniyle hastanelik olan Songül Karlı, sağlığına kavuştuktan sonra spor yapmak için evinde ip atladı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Karlı'nın videolarına yorum ve beğeni yağdı.

31.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:29

Bir dönem ekranların en vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Songül Karlı, Mart ayının ilk haftasında düşük tansiyon ve solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlığına kavuşan Karlı, koronavirüs salgınından korunmak için vaktini evinde geçirmeye başladı. Ünlü şarkıcı, evindeki eğlenceli anları da Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"SPORA DEVAM"

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya ağırlık veren Songül Karlı, evinde egzersiz yapmaya başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, evde ip atlarken videosunu paylaştı. Spor hocasıyla online ders yapan Karlı, paylaşımına "Spora devam canım hocam" notunu düştü.

Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı

HASTANELİK OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalar hastanelik olan Songül Karlı, tepeden tırnağa kadar kontrolden geçirilmişti. Üst solunum yolu riski altında bulunan ünlü şarkıcı evinde istirahat için taburcu edilmişti.

Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
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Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Etiketler: Songül Karlı, Instagram, Magazin

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Son günlerde Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı

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Haberler ›› Magazin ››Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı - Magazin
Yorumlar (13)
ARTVİNLİ:İnsan kendi evinde yemek yaparken eldiven takmasına gerek yoktur tabii elini yıkamasını bilmiyorsan o ayrı konu
Cevap Yaz 0 2
JUJU:Simdi bu resimdekilerin hepsi ayni kisi mi?
Cevap Yaz 1 1
ŞEMS:Bırak ip atlamayı , yardım kampanyasında görmek istiyoruz.
Cevap Yaz 0 1
SH:Sanki bu kadinin yuzu son 10 yilda bir kac kez evrim gecirdi.
Cevap Yaz 0 1
ONUR:Hastayım sana Songül. kadının adısın sen. Bu güzellik bu fizik. kadın yaşlandıkça güzelleşiyor
Cevap Yaz 1 0
SÖZ:bu kadına bayılıyorum ne fizik var ya makyajsız bıle dehşet ötesi bembeyaz
Cevap Yaz 12 2
SÖZE:UTANMIYORMUSUN NİNEN YAŞINDAKİLERE LAF ATMAYA
0 5
TAC MAHAL:Tiktok,instagram ve facebooka erişim yasağı gelmeli.Çünkü bu platformlar insanlığa zararlı.
Cevap Yaz 0 8
ÖTEKİSİ:BENCEDE TAMAM
0 3
BİRİSİ:Tamam
0 3
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