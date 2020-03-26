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Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından küvetinde köpük banyosu yaparken çektiği fotoğraflarını paylaştı.

26.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:52

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve 21 bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını Türkiye'ye sıçradı. Ülkemizde 59 kişinin hayatını kaybettiği virüsten korunmak isteyen Yasmin Erbil, kendisini evinde karatinaya aldı. Her daim cesur pozlarıyla gündeme gelen Erbil, son olarak küvette çektirdiği pozlarını yayınladı.

KÜVET POZLARINI PAYLAŞTI

Son olarak Magazin Hattı isimli programda sunuculuk yapan Yasmin erbil, renkli hayatı ve cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve evde yaptığı her şeyi Instagram hesabından paylaşan Erbil, son olarak evinin banyosundan takipçilerine seslendi. Küvetinde köpük banyosu yapan Erbil, "Çıkmayacağım" diyerek peş peşe fotoğraflarını paylaştı.

Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptığı anları paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptığı anları paylaştı
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Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Yasmin Erbil, Erbil, Magazin

Haberin Videosu :

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı

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Haberler ›› Magazin ››Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı - Magazin
Yorumlar (18)
OSMAN KARTAL:bunlar eşkiya dünya ya seyretmemiş, hepsi sahtekar sizler de sermaye oluyorsunuz. kandırıldınız mı
Cevap Yaz 0 0
AHMET:Kimligini kaybetmiş kendini pazarlıyo
Cevap Yaz 2 0
BİR BABA:Alışmış,kudurmuştan beterdir,ıslah olduğu ,örtündüğü günü nasip eyle Rabbim
Cevap Yaz 1 0
SFGGSGSDFGFDS:Herkesi kendi zihnindeki arap bedevisi gibi kara çarşafa mı alacaksın. O zaman bu tür haberleri okuma burda ne işin var.
2 2
AHLÂKLI BAKIŞ?:her bakış var ama birde ahlâki bakışı görsek
Cevap Yaz 0 2
BİRSEN:aman ne güzel köy yanarmış bilmem kimde saçını tararmış biraz saygılı olun ya bari bu zamanda oranızı buranızı açacağınıza ellerinizi Allaha açın pes yaaa
Cevap Yaz 0 9
ÇAPKIN KIZ ASLI:SELAM TATLIM
0 0
BABA:Babadan tacir! paranın nasıl kazanıldığını öğrenmiş, çocuk tezgahtan yetişir .
Cevap Yaz 1 37
AMCA:HELAL BABAA
0 6
AHİR ZAMAN:Hayasızlık cesurluk olmuş
Cevap Yaz 3 34

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