Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse Hollanda 'da yakalandı. Eğitimi için yurt dışında yaşayan Alkan, insanların sokağa çıkmadığı bir zaman diliminde sevgilisiyle ormana gitti.

"KARANTİNADA ORMANA GİDİN"

Hafta sonu Hollanda'da bulunan Amsterdam Ormanı'nı ziyarete giden Alkan, buradan yaptığı paylaşımlarla dışarıya çıkamayan takipçilerini güldüren paylaşımlar yaptı. Güneşli havayı fırsat bilerek ormana giden Zeynep, sevgilisiyle çimlere uzanarak temiz havanın tadını çıkardı. Eğlenceli halleriyle tanınan Alkan, bir ara ağaca sarılarak "Karantinada ormana gidin" dedi.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Zeynep'in Ayşe adında bir kız kardeşi bulunuyor. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi aldı. Alkan hayatına eğitimi tamamlamak için gittiği yurt dışında devam ediyor.

İşte Zeynep Alkan'ın orman macerası: