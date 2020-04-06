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Karantinada olduğu dönemde Rize'ye gelen kişi yeniden gözlem altına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada olduğu dönemde İstanbul'daki evinden ayrılarak Rize'ye gelen kişi gözlem altına alındı.

06.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:48
Karantinada olduğu dönemde Rize'ye gelen kişi yeniden gözlem altına alındı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada olduğu dönemde İstanbul 'daki evinden ayrılarak Rize 'ye gelen kişi gözlem altına alındı.

Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da 20 Mart'tta hastaneye kaldırılan K.E'den, Kovid-19 şüphesiyle test yapıldıktan sonra evinde 14 gün boyunca kendisini izole etmesi istendi.
Yapılan takiplerde K.E'nin 14 gün olmadan vefat eden eşinin mahkemesi nedeniyle Rize'nin Fındıklı ilçesine gittiği öğrenildi.
Testlerinin pozitif çıktığı söylenen K.E, kontrollerinin ardından yeniden Fındıklı'daki evinde karantinaya alındı.
K.E'nin kaldığı binada da karantina tedbirleri uygulandığı, temas ettiği kişilere test yapılmaya başlandığı da kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fındıklı, İstanbul, Rize, Güncel
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