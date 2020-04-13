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Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, karantinada stres atmak için evde göbek dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

13.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:21

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 115 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemiz bin 296 kişinin hayatını kaybettiği virüsten kendisini korumak isteyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini karantinaya aldı. Genellikle sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Yasmin Erbil, bu kez göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

KARANTİNADA SIKILDI, GÖBEK ATTI

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yasmin Erbil son olarak karantinada stres atmak için karantinada stres atmak için evde göbek dansı yaptığı anları paylaştı.

Karantinada sıkılan Yasmin Erbil, stres atmak için göbek dansı yaptı

KÜVET POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde de küvette çektiği pozlarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Küvetinde köpük banyosu yapan Erbil, "Çıkmayacağım" diyerek peş peşe fotoğraflarını paylaşmıştı.

Karantinada sıkılan Yasmin Erbil, stres atmak için göbek dansı yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Hubei, Magazin

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Yorumlar (1)
GARİBAN:Kilo almis
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