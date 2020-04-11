Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinada sürpriz doğum günü

KATAR'dan getirildikten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında Kırıkkale'de yurtta karantinaya alınan 309 kişiden Aylin Şençift (25) ve Kadir Yüncer'in (29) doğum günleri, pasta kesilerek kutlandı.

11.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:34
Karantinada sürpriz doğum günü

KATAR'dan getirildikten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında Kırıkkale 'de yurtta karantinaya alınan 309 kişiden Aylin Şençift (25) ve Kadir Yüncer'in (29) doğum günleri, pasta kesilerek kutlandı.

Geçen hafta Fransa ve Katar 'dan getirilen biri bebek 309 kişi, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı. Katar'dan gelen ve Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Aylin Şençift ile Kadir Yüncer için yurt görevlileri sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Tulumlu ve maskeli görevliler, hazırlattıkları doğum günü pastaları ile Şençift ve Yüncer'in kapılarını çaldı ve doğum günlerini kutladı. Şençift ve Yüncer, sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı ve görevlilere teşekkür ettiler.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkkale, Katar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› Güncel ››Karantinada sürpriz doğum günü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:30: Hisarcık'ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı - Haber 12:30: Avustralyalı Türklerden 65 yaşın üstündekilere erzak yardımı - Haber 12:30: Siirt Kızılay şubesinden kan bağışı çağrısı - Haber 12:29: Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi - Haber 12:26: Kahramanmaraş sessizliğe büründü - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağını sert sözlerle eleştirdi - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler