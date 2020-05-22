Karantinada tutulan 155 kişi evlerine gönderildi
Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'deki yurtta karantinaya alınan 155 kişi, sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
22.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:35
Türkiye'ye dönmelerinin ardından 17 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Melikgazi Yurdu'na yerleştirilen 155 kişi, karantina sürecinin tamamlanması sonrasında sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirildi.
Vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.
Yurttan ayrılan vatandaşlara, çam fidanı hediye edildi.
Kaynak: AA