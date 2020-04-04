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Karantinada tutulan 4 yaşındaki Mehmet'e doğum günü sürprizi

KKTC'den ailesiyle Niğde'ye getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altında tutulan 4 yaşındaki Mehmet Güven Duman'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce sürpriz doğum günü yapıldı.

04.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:54
Karantinada tutulan 4 yaşındaki Mehmet'e doğum günü sürprizi
KKTC'den ailesiyle Niğde 'ye getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altında tutulan 4 yaşındaki Mehmet Güven Duman'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce sürpriz doğum günü yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, KKTC'den ailesiyle gelen ve Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alınan Duman'ın 4'üncü yaşına gireceğini öğrendi.
Bunun üzerine Ötgünlü, yaş pasta yaptırarak, Duman'ın kaldığı odaya geldi. Karşısında yaş pastasını görünce büyük mutluluk yaşayan Duman, mumları üfledi. Ötgünlü, minik çocuğa oyuncak araba hediye etti.
Anne Yeliz Duman, yaptığı açıklamada, karantinanın ailelerinin sağlığı için çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.
Çocuklarının doğum gününü kutlayamayacak olmaları nedeniyle üzüntü yaşadıklarını anlatan Duman, sürpriz kutlamanın hem kendilerini hem de çocuklarını mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kıbrıs, Niğde, Kültür Sanat
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