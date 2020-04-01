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Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, bir arkadaşıyla konuşurken "Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Keşke sevgilimden ayrılmasaydım" itirafında bulundu.

01.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:17

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye 'ye de sıçradı. Virüsten korunmak için kendisini eve kapatan oyuncu Esra Dermancoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başladı. Bir arkadaşıyla canlı yayında sohbet eden oyuncu, yaptığı itirafla da herkesi şaşkına çevirdi.

"ESKİ SEVGİLİMİ ARADIM AMA YOK"

Yıllar önce yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde de tekrarları verilen Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde Mukaddes yenge rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabı üzerinden bir arkadaşıyla canlı yayın yaptı. Dobralığıyla tanınan Dermancıoğlu, arkadaşıyla sohbet ederken "Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Ya keşke sevgilimden ayrılmasaydım, geçen aradım ama yok" şeklinde bir itirafta bulundu.

SALGIN NEDENİYLE EVİNDEN ÇIKMIYOR

Salgın olduğu şu günlerde evinden hiç çıkmadığını söyleyen oyuncu, sipariş verdiği ürünleri ve su damacalarını kapı önünde beklettiğini söyledi. Canlı yayında aldığı ürünleri takipçilerine gösteren Dermancıoğlu "Bakın iki gündür bunları bile eve sokmuyorum, burada kapı önünde bekliyorlar" dedi.

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Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Esra Dermancıoğlu, Türkiye, Magazin

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Oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
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Haberler ›› Magazin ››Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım - Magazin
Yorumlar (7)
AVNİ:eylülüm memleket nere la.yeşil gözlümüsün.
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EYLÜL:ÇOK GÜZEL CEVAP YAZARDIM DA ESRA HANIMA NEYSE GEREK YOK . . . . . ALLAH SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA YARDIM ETSİN. .
Cevap Yaz 0 2
AVNİ:mrb eylülüm.yaş kaç acaba.
1 4
AVNİ:ben burdayıma la
Cevap Yaz 1 4
HUDBOR:Sevgilisi ondan ayrıldı aslında, maval okuma bize.
Cevap Yaz 1 0
ANLAŞILDI:Aranıyor bu.
Cevap Yaz 1 1
WANTED.BATI YAKASININ ŞERİFİ:Ödül ne?
0 1

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