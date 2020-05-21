Karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi

Özbekistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yalova'da yerleştirildikleri yurtta karantinaya alınan 156 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

21.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:21
Özbekistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yalova'da yerleştirildikleri yurtta karantinaya alınan 156 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında 13 Mayıs'ta Özbekistan'dan getirilen 156 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Termal Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.
Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen ve "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, hava alanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı" belirtilen yazı kapsamında 156 kişinin karantina süreci tamamlandı.
Karantinadakilerin bazıları kendi araçlarıyla evlerine giderken, çoğunluğu ise AFAD tarafından ayarlanan 2'si otobüs 19 araçla memleketlerine uğurlandı.
58 farklı ile gidecek vatandaşları uğurlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, biri bebek 156 misafirin genelge kapsamında tahliye edildiğini ifade etti.
Kalyon, "Bu arkadaşlarımız 8 gün kaldılar burada. Bakanlar kurulunun kararı, Sağlık Bakanlığının talimatıyla bundan sonraki süreci evlerinde geçirecekler. Biz de bu karantina sürecini böylelikle tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.
Yurttan ayrılan vatandaşlar ise, karantina sürecinde kendilerine verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yurt görevlilerine teşekkür etti. Karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Karantina, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
İzmir’de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı Haber
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Genç kadın, oğlu için yapılan ’Gebersin’ yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı Haber
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı’nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32’ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Haberler››Güncel››Karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:16: Karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi - Haber 23:15: Dışişleri Bakanlığından Çek Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki - Haber 23:15: Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz video konferansla "Eğitim Buluşmaları"na katıldı - Haber 23:15: ABD, Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek - Haber 23:13: Trabzon'da karantinadaki 288 kişi evlerine gönderildi - Haber 22:53: İngiltere'de 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denenmeye başlandı - Haber 22:00: Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme - Magazin 21:39: İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı - Haber 16:04: Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi - Haberler 10:29: "Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber - Haberler