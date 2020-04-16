Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Karantinadaki 3 kişiye doğum günü sürprizi

Karantinadaki 3 kişiye doğum günü sürprizi Cezayir'den Tokat'a getirilerek 13 gündür karantinada tutulan vatandaşlardan 3'üne doğum günü sürprizi yapıldı.

16.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:15

Karantinadaki 3 kişiye doğum günü sürprizi

TOKAT - Cezayir 'den Tokat 'a getirilerek 13 gündür karantinada tutulan vatandaşlardan 3'üne doğum günü sürprizi yapıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Cezayir'den Türkiye getirilen 555 Türk vatandaşından 320'si Tokat'ta KYK yurtlarında 13 gündür karantinada tutuluyor. Pozitif vaka rastlanmayan yurtta kalan vatandaşlardan 3'üne doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günleri aynı güne denk gelen Adanalı Bülent Yılmaz (65), Osmaniyeli Ali Rıza Kaçmaz ile Samsunlu Mürsel Çakır'a yurt personeli tarafından özel yaş pasta yaptırıldı. Tulumlu ve maskeli görevliler katlara çıkarak doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında mutlu oldukları gözlenen vatandaşlar görevlilere ilgi alakalarından dolayı teşekkür etti. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da doğum günlerini kutladıkları kişilere çeşitli yöresel ürünler hediye etti.

Karantinadaki 3 kişiye doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Tokat, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› genel ››Karantinadaki 3 kişiye doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:20: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler 15:19: Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haberler 15:16: Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 181 ölüm - Haberler 15:16: Hırsızlıktan sabıkalı 5 şüpheli karakolu birbirine kattı - Haberler 15:14: MHP'li Kalaycı: "Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir" - Haberler 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor