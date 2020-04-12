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Karantinadaki ailelere Kızılay yardım elini uzattı

Karantinadaki ailelere Kızılay yardım elini uzattı Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Zonguldak'ta Kızılay 2 günde 6 bin ekmek dağıttı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle karantina altına mahallede Kızılay ailelere yardım götürdü.

12.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:23
Karantinadaki ailelere Kızılay yardım elini uzattı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Zonguldak'ta Kızılay 2 günde 6 bin ekmek dağıttı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle karantina altına mahallede Kızılay ailelere yardım götürdü.
İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilen Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'ta bazı kişilerde korona virüs testi pozitif çıkınca 110 kişi karantina altına alındı. Hem sokağa çıkma yasağı hemde karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan ailelere Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şubesi yardımlarını sürdürüyor. Daha önce ailelere temizlik ve hijyen malzemeleri ile gıda yardımında bulunan Kızılay Derneği, bu günde ekmek yardımında bulundu. Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şube Başkanı Yaşar Ciğer, yönetim kurulu üyesi Kenan Yılmaz, Hamzafakıhlı Mahallesi Muhtarı İsmail Altıay evlere tek tek ekmekleri teslim etti.
Hamzafakıhlı Mahallesi Muhtarı İsmail Altıay karantina da olan ailelere sürekli yardımların yapıldığını belirterek ilçe kaymakamı, belediye başkanı, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarına teşekkür etti.
Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şube Başkanı Yaşar Ciğer'de korona virüs salgınının ilk görüldüğü günden bu yana Kızılay olarak Kdz. Ereğli Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa sosyal Destek Gurubu ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardım götürdüklerini söyledi. Kızılay'ın bu zor günlerde her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade eden Başkan Ciğer "Ülkemizin korna virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği bu günlerde bizlerde Kızılay olarak Vefa sosyal Destek Gurubu içerisinde yer alıyoruz. 11 Mart'tan itibaren Kdz. Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile birlikte vatandaşlarımıza gıda, temizlik malzemesi ve çocuk bezi gibi ihtiyaçlarını karşılamayı çalışıyoruz. Dün 2 bin aileye bu günde 4 bin aileye ekmek dağıtımını sürdürüyoruz. Bizler Kızılay olarak her daim vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.
Karantina altında bulunan ailelerde yapılan yardımlardan dolayı Kızılay yöneticilerine teşekkür etti. Karantinadaki ailelere Kızılay yardım elini uzattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Kızılay, Genel
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