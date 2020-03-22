Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karantinadaki annesini göremediği için bıçakla dehşet saçmıştı, tutuklandı - Haberler

Karantinadaki annesini göremediği için bıçakla dehşet saçmıştı, tutuklandı

İstanbul Maltepe'de korona virüs şüphesiyle hastanede yatan annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

22.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:35
Karantinadaki annesini göremediği için bıçakla dehşet saçmıştı, tutuklandı
İstanbul Maltepe 'de korona virüs şüphesiyle hastanede yatan annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Şüpheli mahkeme sorgusunda, "Bana saldıran bir güvenlik daha vardı, onu da aradım. Ona da saldıracaktım ancak bulamadım. O sırada güvenlikler olaya müdahale ettiler. Bana saldırdılar" dedi.
Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, korona virüs şüphelisiyle karantinada bulunan annesini görmek isteyen M.D., karantina servisine girmek istemiş ancak güvenlik görevlileri yasak olduğunu söyleyerek izin vermemişti. Bunun üzerine güvenliklerle tartışarak hastaneden ayrılan M.D., bir süre sonra tekrar gelmiş ve elindeki bıçakla güvenlik görevlilerine saldırmıştı. Yaralanan güvenlikler hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.D. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen M.D., buradaki ifadesinde, "Korona virüs şüphesiyle hastanede yatmakta olan annemi görmek istedim. Güvenlikler sorun çıkardı. Ben çaktırmadan annemin bulunduğu kata çıkarak annemle görüştüm. Kendisinin durumu iyiydi, ateşi falan yoktu. Aldığım ishal ilacını anneme ulaştırmak istemem nedeniyle kapıdaki güvenliklerle tartıştık" dedi.
Bıçağı mutfak eşyaları satan bir yerden satın aldığını söyleyen şüpheli, "Bana ilk olayda saldıran güvenliğe bu bıçakla saldırdım. Hatırladığım kadarıyla omuz kısmına bıçağı vurdum. Diğer güvenliğin de bacağına bıçağı salladım. Bana saldıran bir güvenlik daha vardı, onu da aradım. Ona da saldıracaktım ancak bulamadım. O sırada güvenlikler olaya müdahale ettiler. Bana saldırdılar. Gözümü açtığımda polislerle birlikte hastanedeydim. Hakkımda korona virüs şüphesi ya da tanısı konulmadı" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Şüphelinin emniyet ifadesinde ise, güvenliklerin kendisini darp ettiğini söyleyerek, "Güvenlik görevlilerinden davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.
Sorgu işlemleri tamamlanan M.D., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan somut delillerin varlığı, kaçma şüphesinin bulunması ve delilleri karartma şüphesinin bulunması gerekçeleriyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Maltepe, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Haberler
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar Haberler
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

İran'da sel: 3 ölü - Haber Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ DESTEĞİ BUGÜN DE SÜRDÜ -1 - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber İran'da 4 büyüklüğünde deprem - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading