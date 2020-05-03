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KARANTİNADAKİ BABASINI GÖREMEYEN MİNİK HÜMA, KAPIDA NÖBET TUTTU

Arnavutköy'de koronavirüs şüphesiyle evlerinde kendisini karantinaya alan babasını göremeyen 1,5 yaşındaki kızı, oda kapısı önünde nöbet tuttu.

03.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:33
Arnavutköy'de koronavirüs şüphesiyle evlerinde kendisini karantinaya alan babasını göremeyen 1,5 yaşındaki kızı, oda kapısı önünde nöbet tuttu. O anlar annesinin cep telefonu kamerasına yanasıdı.
Arnavutköy'de yaşayan Erkan Temur, boğaz ağrısı ve ateş şikayetleriyle hastaneye gitti. Temur'a hastaneden koronavirüs şüphesi ile evde karantinada kalması gerektiği söylendi. Erkan Temur kendisini evin bir odasında izole etti. Temur kendisini karantinaya aldığı süreçte bir sürprizle karşılaştı. Temur'un 1,5 yaşındaki kızı Hüma, babasının odasına giremeyince ona küstü. Babasının odasının önünde tabure koyup oturan Hüma, Annesinin uyarıları ve "Baban iyileşince ona sarılacaksın" sözüyle sevindi.
Minik Hüma'nın babasının karantina sürecinin bitmesinin ardından yanından ayrılmadığı öğrenilirken, ikilinin tüm bu anları annesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. KARANTİNADAKİ BABASINI GÖREMEYEN MİNİK HÜMA, KAPIDA NÖBET TUTTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Güncel, Haber

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