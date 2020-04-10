Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinadaki çocuklara oyuncak ve boyama kitabı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altında tutulan Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'taki çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve boya seti gönderdi.

10.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:55
Karantinadaki çocuklara oyuncak ve boyama kitabı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altında tutulan Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'taki çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve boya seti gönderdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, karantina altında tutulan Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokok'taki çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karantina altındaki çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve boya seti gönderdi. Başkan Posbıyık, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Karabacak'ta çocuklarımız, büyükleriyle birlikte evde karantinada. Onları mutlu etmek, sıkıntılarını azaltmak için boyama kitapları, boya kalemleri, oyuncak bebek ve oyuncak araba gönderiyoruz. Çocukları mutlu etmek en büyük dileğimiz. Bu sıkıntılı süreci kurallara uyarak gerekli önlemlerimizi alarak en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Ayrıca Karabacak'ta düzenli dezenfekte işlemleri yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunuyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil Posbıyık, Karantina, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››Karantinadaki çocuklara oyuncak ve boyama kitabı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:15: İş adamı Dizdar'dan bin koli gıda ve temizlik malzemesi - Haber 18:14: Bartın Valisi: Koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi tedavide - Haber 18:14: Alanya'da yaşayan Fransız korona virüsle mücadeleyi çektiği video ile anlattı - Haber 18:14: Sesini videoyla duyurdu, ekipler evine kitap götürdü - Haber 18:12: Rusya, petrol üretiminin azaltılması kararından memnun - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler