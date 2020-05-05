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Karantinadaki doktor adayına doğum günü sürprizi - ZONGULDAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan getirilerek Zonguldak'ta karantinada tutulan tıp fakültesi öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.

05.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:07
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan getirilerek Zonguldak'ta karantinada tutulan tıp fakültesi öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.
Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan'dan getirilen ve aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 184 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurttaki karantina süreci devam ediyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile Türk Kızılay gönüllüleri, yurtta gözlem altında tutulan tıp fakültesi öğrencisi Nilüfer Güldürmez'e doğum gününde sürpriz yaptı.
Hazırladıkları pastayla yurda giden görevliler, Güldürmez'in 19'uncu yaş gününü kutladı.
Güldürmez de başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere tüm görevlilere teşekkür etti. Karantinadaki doktor adayına doğum günü sürprizi - ZONGULDAK

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Zonguldak, Güncel, Haber

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