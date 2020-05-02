Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karantinadaki dört kişiye doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD, Romanya, Moritanya ve Senegal'den getirildikleri Düzce'de karantinada tutulan Türk vatandaşlarından 4 kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

02.05.2020 03:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 03:51
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD, Romanya, Moritanya ve Senegal'den getirildikleri Düzce'de karantinada tutulan Türk vatandaşlarından 4 kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında hava yoluyla İstanbul'a, daha sonra da otobüslerle kente getirilen Romanya'dan 89, ABD'den 225, Moritanya ve Senegal'den 159 olmak üzere 473 Türk vatandaşının Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor.
Düzce AFAD İl Müdürlüğü, 1 ve 2 Mayıs günü doğan 4 kişiye sürpriz doğum günü düzenledi. AFAD Müdürü Ali Kartal'ın da katılımıyla karantina altındaki kişilerin odalarına gidilerek doğum günleri kutlandı.
Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren vatandaşlar, AFAD görevlilerine teşekkür etti. Karantinadaki dört kişiye doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Senegal, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Fransız milletvekilinden Türkiye’nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haberler
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı Haberler
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı
Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Enes Batur, ’en yüksek aboneye sahip bireysel kanal’ ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Haberler
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Haberler
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı
Reuters adım adım takip etti, Türkiye’nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Haberler
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
Haberler››Güncel››Karantinadaki dört kişiye doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:23: KAĞITHANE'DE ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI - Haber 04:08: Şili'de 1 Mayıs gösterilerinde 57 kişi gözaltına alındı - Haber 03:50: Kahramanmaraş'ta bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü - Haber 03:46: Kahramanmaraş'ta balık avlarken gölete düşen kişi boğuldu - Haber 03:44: Irak'ta DEAŞ Haşdi Şabi'ye saldırdı: 10 ölü - Haber 00:12: Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı - Magazin 00:08: Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti - Haberler 00:04: Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi - Haber 23:48: ABD'de koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi - Haber 21:20: Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? - Haberler