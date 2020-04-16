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Karantinadaki evladı ve torunlarıyla uzaktan gözyaşlarıyla hasret giderdi

Karabük'te, 6 korona virüs vakasının görüldüğü 4 bloklu bir sitede karantinanın 4. gününde duygusal anlar yaşandı.

16.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:20
Karantinadaki evladı ve torunlarıyla uzaktan gözyaşlarıyla hasret giderdi
Karabük 'te, 6 korona virüs vakasının görüldüğü 4 bloklu bir sitede karantinanın 4. gününde duygusal anlar yaşandı. Virüs salgını nedeniyle 1 aydır evlatlarını ve torunlarını göremeyen Dilber Kaçar isimli bir kadın karantina altındaki binada oturan evladı ve torunlarıyla uzaktan gözyaşları içinde hasret giderdi.

Karabük merkez Beşbinevler semti Bahçelievler 2. Cadde'de bulunan 66 TOKİ Konutlarında birden fazla korona virüs (Covid19) vakasına rastlanması üzerine Karabük İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantina uygulaması başlamıştı. Giriş ve çıkışların yasaklanarak Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bariyerlerle kapatılan sitede karantina altında olan evladı, gelini ve torunlarını görmeye gelen gözü yaşlı anne duysal anlara sahne oldu. Evladı ve torunlarını uzaktan el sallayarak hasret gidermeye çalışan Dilber Kaçar, salgın nedeniyle 1 aydır evden çıkmadığını ve torunlarını çok özlediği için geldiğini söyledi.

Aile bireylerine kumanya getirerek görevlilere de teslim eden Kaçar, " Rabbim, hepinizi, herkesi korusun. Oğlumu ve torunlarımı görmeye geldim. 1 aydır çıkmıyordum, çocuklarımı özledim diye geldim" dedi.

Mahalle Muhtarı Cihan Güçlü, 66 TOKİ konutlarında karantinanın 4. gününde olduğunu söyleyerek, "Burada bulunan tüm vatandaşlarımıza Valilik tarafından hazırlanan kumanyalar verdik. Günde iki kez özel koruma giysisi giyen arkadaşlarımızın vatandaşlarımızın taleplerini siparişlerini kendilerine balkonlarından sarkıttıkları iplerle temas etmeden ulaştırıyor" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, Karabük, Güncel
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