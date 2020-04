Karantinadaki gemideki Türk işçilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen ve içindeki 383 kişiden 20'sine koronavirüs teşhisi konulan Yunan bandıralı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisindeki 152 Türk işçinin yakınları, endişeli bekleyişi sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nden İspanya'da çalışmak için yola çıkarak, gemiye binen 15 işçinin ailesi bugün bir araya gelip, yakınlarıyla görüntülü görüştü.

Türk firması tarafından navlun (taşıma ücreti ödemesi) edilen 'Elefterios Venizelos' adlı yolcu gemisi, 9 Mart günü, Cadiz Limanı'ndaki bir tersanede çalışacak işçileri, İspanya'ya götürmek için Çeşme Limanı'ndan hareket etti. Ancak, gemideki işçilerin iddiasına göre, 20 mürettebata koronavirüs teşhisi konulması üzerine geminin İspanya'ya girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine Türkiye'ye dönen gemi, Türk karasularına da sokulmayınca rotayı Yunanistan 'a çevirdi. 21 Mart'tan bu yana Pire Limanı'nda bekletilen ve karantinaya alınan gemideki 152 Türk işçinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan 15' işçinin ailesi, bugün Yeşiltepe mevkisinde bir araya geldi. Cep telefonlarından gemideki yakınları ile görüntülü aramayla irtibat kuran aileler, özlem giderip, bilgi aldı.

İşçilerden Osman Aksu da gemiden cep telefonundan görüntülü yayın yaparak, yakınlarının yüreğine su serpti.

'TORUNLARIM BABALARINI BEKLİYOR'

Osman Aksu'nun gözü yaşlı annesi Vesile Aksu, "Onu çok özledim. Orada karantinada olduklarını öğrenince çok ağladım. Oğlum ekmek parası için gurbete gitmişti. Eşi ve dört çocuğu perişan durumda. Torunlarım, endişe içinde babalarının dönmesini bekliyor" dedi.

'ÇOCUKLARIMLA MERAK İÇİNDE BEKLİYORUZ'

Sabahat Sarı da eşi Hamza Sarı'nın 9 Mart'ta gemiyle yola çıktığını anlatıp, "Gidiş o gidiş. Çaresiz ekmek parası için gurbetin yolunu tuttu. Kendisi ile üç gün önce görüştüm. Telefonunda interneti olmadığı için görüntülü konuşamıyoruz. Gemide koronavirüs salgını olması nedeniyle çok merak ediyoruz. Dört çocuğumuz var. Biri de yolda. Eşim bu yıl ilk kez, ekmek parası için gurbete gitmişti" diye konuştu.

'HASTALIĞI HER AN KAPMA İHTİMALLERİ VAR'

Elif Solmaz ise eşi Kasım Solmaz'ın yaz sezonlarında otellerde aşçılık yaptığını belirtip, "Ancak koronavirüs salgını nedeniyle turizm sezonu açılmayınca ekmek parası için gurbete gitmişti. Bindikleri gemide salgın çıktı. Bu nedenle endişeliyiz. Bir an önce eşimin evine dönmesini bekliyorum. Bir daha kendisini gurbete yollamam. Burada kendisini bekleyen üç çocuğu var. Eşimin şu an için sağlık sorunu olmadığını öğrendim. Ancak, gemideki hastalarla aynı ortamda tutuluyorlar. Hastalığı her an kapma ihtimalleri var" dedi.

Abdullah Naz de oğlu Musa Naz'ın gemide olduğunu belirtip, "Orada çok mağdurlar. Zaten firma hakkında şikayette bulunacağız. Madem salgın var, gemi 2 hafta önce İzmir'e döndüğünde, Türk vatandaşlarını neden indirmediler?" dedi.

Kaynak: DHA