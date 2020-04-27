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Karantinadaki infaz koruma memuru eşe doğum günü sürprizi

Mersin'in Silifke ilçesinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 15 gün boyunca "izolasyon" sürecine tabi tutulduktan sonra eve gitmeden öğrenci yurdunda kalarak yaklaşık bir ay süresince ailesini görmeden görev yapan infaz koruma memuru Funda Nogay'a eşi tarafından sürpriz doğum...

27.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:03
Karantinadaki infaz koruma memuru eşe doğum günü sürprizi
Mersin'in Silifke ilçesinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 15 gün boyunca "izolasyon" sürecine tabi tutulduktan sonra eve gitmeden öğrenci yurdunda kalarak yaklaşık bir ay süresince ailesini görmeden görev yapan infaz koruma memuru Funda Nogay'a eşi tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi.

MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, infaz memurlarının kaldığı öğrenci yurdunun 100 metre uzağında önce ailesinin fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi gerçekleştirdi. Her şeyden habersiz yurdun bahçesinde olan biteni izleyen Funda Nogay gözyaşları içerisinde slayt gösterisini izledi. Slayt gösterisi sonrası yanan meşaleler altında uzaktan doğum günü pastasını izleyen Funda Nogay bir kez daha duygulandı. Levent Nogay sürpriz doğum gününü evde kalan çocuklarına cep telefonu yardımı ile canlı yayında izletti. Çocuklarını cep telefonda gören Funda Nogay duygulu anlar yaşadı. Keman ve darbuka eşliğinde en çok sevdiği müzikleri dinleyen çift daha sonra 15 dakika süren doğum günü kutlaması sonrası ayrıldılar.

Nogay çiftinin 22 yıldır evli olduğu 3 yaşında Göktürk Emir, 16 yaşında Muhammet Hakan ve 20 yaşında Lefun Gizem adında 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Levent Nogay yaptığı açıklamada, "Korona virüs nedeniyle öncelikle şu mübarek günde inşallah Rabbimin müsaadesiyle, bu virüs belasından ülkemizin ve bütün insanlığın kurtulacağına inanıyorum. Sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu sıkıntılı süreçte, gerek Cumhurbaşkanlığımızın, gerek Sağlık Bakanlığımızın, gerekse İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ülkemizde inşallah bu süreci minimize edecek. Süreç kapsamında Adalet Bakanlığı personelleri de 25 gündür karantina içerisindeydi. Eşim de cezaevinde çalışıyor. Bu günde özel bir gündü. Doğum günüydü. Kendisine motivasyonunu arttırmak adına bir sürpriz yapmak istedim. 3 çocuğumuz var. Onun özleminin de fazlasıyla olduğunu bildiğim için. Hem kendisine bir motivasyon, hem de cezaevi personeli arkadaşlara da bir motivasyon olsun diye böyle bir etkinlik, böyle bir program hazırladık" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Silifke, Mersin, Güncel , Haber
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