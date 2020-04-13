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Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu teşekkür

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den Aydın'a getirilerek karantinaya alınan Ahmet Özyol (52), karantina günlerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

13.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:50
Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu teşekkür
Korona virüs tedbirleri kapsamında Cezayir 'den Aydın 'a getirilerek karantinaya alınan Ahmet Özyol (52), karantina günlerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Özyol, "Allah, Reisimizden bin kere razı olsun, bizleri sahipsiz bırakmadı" dedi.

Cezayir'den uçakla alınarak Türkiye'ye getirilen ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından Aydın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 14 gün sürecek karantina süreci başlatılan vatandaşlardan Ahmet Özyol kamera karşısına geçerek karantina günlerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını kaydeden alçı ve boya ustası 52 yaşındaki Ahmet Özyol, "Biz Cezayir'den son uçakla gelen 450 kişiyiz. Aydın Adnan Menderes Kız Öğrenci Yurdu'nda kalıyoruz. Bizi buraya getirdiler. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizleri oradan buraya kadar getirdi. Burada da çok iyi şartlarda bakıyorlar. Her yer ter temiz ve yemeklerimiz çok güzel. Buranın yönetimi çok iyi. Dışarıdan bir ihtiyacımız olduğunda ihtiyaçlarımızı alıp, getiriyorlar. Bizle yakından ilgileniyorlar. Allah herkesten razı olsun. Reisimizden de binlerce kez razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizleri ta oradan buralara kadar zahmet etti getirtti. Başka birileri olsaydı bize sahip bile çıkmazdı. Nasıl gittiyseniz öyle gelin diyebilirdi. Ama Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Bizim için öyle düşünmedi, bizleri orada bırakmadı. Sayın babamıza çok teşekkür ediyoruz. O bizim babamız, Allah ondan tekrar tekrar razı olsun. Allah devletimize daha çok versin inşallah" dedi.

Özyol ve beraberinde gelen vatandaşların karantina sürecinin 19 Nisan Pazar günü sona ereceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Cezayir, Aydın, Güncel
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