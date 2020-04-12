Karantinadaki işçiden sağlıkçılara tulum dinletisi

KORONAVİRÜS nedeniyle Cezayir'den Amasya 'ya getirilip, öğrenci yurduna yerleştirilen 231 Türk işçi arasında yer alan Yasin Özgen, karantinanın 9'uncu gününde tulum çalarak, ateş ölçümü için gelen sağlıkçılara sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den, Cezayir Hava Yolları'na ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 231 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Amasya'ya taşındı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.?Kentte, 14 gün karantinada gözlem altına alınacak kişilerden Yasin Özgen, karantinanın 9'uncu gününde, yurtta ateş ölçümü yapan sağlık personeli ve güvenlik görevlilerine tulum çalarak mini konser verdi. Özgen'in tulum eşliğinde dinletisine ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.