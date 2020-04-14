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Karantinadaki işçiler cami için para toplayıp bağış yaptılar

Karantinadaki işçiler cami için para toplayıp bağış yaptılar Karadağ'dan Adıyaman'a getirilerek karantina altına alınan işçiler kaldıkları yurdun yanında yapımı devam eden cami için para topladılar.

14.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:51
Karantinadaki işçiler cami için para toplayıp bağış yaptılar
ADIYAMAN - Karadağ 'dan Adıyaman 'a getirilerek karantina altına alınan işçiler kaldıkları yurdun yanında yapımı devam eden cami için para topladılar.
Karadağ'dan Adıyaman'a 3 uçak ile getirilerek Altınşehir Mahallesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Safvan Bin Muattal Kız Yurdunda karantina altına alındı. Yurdun yanında bulunan ve inşaat halindeki Safvan bin Muattal Cami ve Külliyesi gören karantina altındaki vatandaşlar kendi aralarında para topladı.
Devletin kendilerini en iyi şekilde ağırladığını dile getiren karantina altındaki işçiler kendileri de camiye yardımda bulunmak istedi. İşçiler kendi aralarında 345 Euro, 5 Dolar ve 632 Türk Lirası topladı.
Safvan bin Muattal Cami ve Külliyesinin inşaatın 3,5 yıldan beri sürdüğü ve yaklaşık 2 yıl içerisinde bitirilerek Türkiye Diyanet Vakfına devredileceği öğrenildi. Caminin 730 metrekare oturum üzerine kurulu olduğu ve aynı anda 1500 kişinin namaz kılabileceği ifade edildi.
Toplanan yardımlar Adıyaman Müftülüğü Görevlileri Fadıl Akkuş, Safvan bin Muattal Cami Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mahmut Elçi ve Cami İmamı Abdullah Fırat'a teslim etti. İşçilerden toplanan paraları toplayan kişilere Müftülük görevlileri ise Kur'an-ı Kerim seccade hediye etti.
İşçilerden İlhan Kartal, cami inşaatını görünce destekte bulunmak istediklerini belirterek, kendi aralarında bir miktar para toplayarak bağışlamak istediklerini söyledi.
Kamil Ceylan isimli işçi ise, arkadaşlarıyla böyle bir karar alarak herkesten gönlünden koptuğu kadar bağış alarak bunu yaptıklarını dile getirdi.
Safvan bin Muattal Cami Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mahmut Elçi ise, işçilerin bu tavrının Türk milletinin güzelliğinin yansıması olduğunu belirterek, işçilere teşekkür etti.
Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş, Karadağ'dan gelen 479 işçiyi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, işçilerin kaldıkları süre içerisinde memnuniyetlerini sürekli dile getirdiklerini söyledi.
Fikret Keleş, camiye yapılan yardım ile ilgili, "Yapımı devam eden Safvan bin Muattal Camisinin inşaatını odalarının camından izleyen işçilerimiz, bu cami inşaatına yardımda bulunmak istediklerin kendi aralarında konuşup bize bildirdiler. Bizde olabileceğini söyleyerek, Safvan bin Muattal Cami Yapma ve Yaşatma Derneği ve Müftülük yetkililerine bilgi verdik. Onlarda gelip parayı tutanak karşılığında teslim aldı. İşçilerimizi bu güzel ve bir o kadar da güzel davranışlarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Karantinadaki işçiler cami için para toplayıp bağış yaptılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Adıyaman, Karadağ, Genel
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