Karantinadaki işçilere moral vermek için Tokat sarması oynadılar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Cezayir'den getirilen ve Tokat'ta karantina altına alınan işçilere, yurt görevlileri Tokat sarması oynayarak moral verdi.
05.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:56
Cezayir'den getirilen 320 Türk işçi, Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı.
KYK Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın öğrenci yurtlarındaki görevli 4 personel, işçilere moral vermek için kente has oyun havası Tokat sarması oynadı.
Tulumlu ve maskeli Tokat sarması oynayan görevliler eğlenceli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA