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Karantinadaki kişilere motivasyon için anı defteri dağıtıldı

İZMİR'de, karantinaya alınanların 14 günlük süre boyunca motivasyonlarını artırmak ve geçirdikleri süreyi deneyimlemek adına 'anı defteri' dağıtıldı.

09.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:47
Karantinadaki kişilere motivasyon için anı defteri dağıtıldı

İZMİR'de, karantinaya alınanların 14 günlük süre boyunca motivasyonlarını artırmak ve geçirdikleri süreyi deneyimlemek adına 'anı defteri' dağıtıldı.

Koronavirüs önemleri kapsamında, yurt dışından Türkiye 'ye getirilen vatandaşlar, Buca ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü İzmir Kız Yurdu'na yerleştirildi. Karantina süreci devam eden vatandaşlara, 14 günlük süre boyunca motivasyonlarını artırmak ve geçirdikleri süreyi deneyimlemek adına 'anı defteri' dağıtıldı. Bu sayade yurtta kalanların bu zor süreçte yaşadıklarını paylaşmaları sağlandı.

Karantina süreci devam eden Alper isimli kişi de bu salgın nedeniyle 14 gün karantinada kalırken anı defterine yazdı. Alper, salgının ilk başladığı andan itibaren yetkililerin kendileri için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Merhaba, salgın nedeniyle iş için bulunduğum Kamerun'dan dönmek zorunda kaldım. Uçağımız büyükelçilik tarafından ayarlandı. Uçağa bindiğimiz andan itibaren gayet organize bir şekilde THY, Emniyet Teşkilatı, Kızılay, KYK, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı görevlileri bizleri odalarımıza kadar ulaştırdılar. Tıbbi tetkiklerimiz derhal yapıldı" diyerek yurt dışından dönüş sürecinden bahsetti.

'ÖĞRENCİ KARDEŞLERİMİZE MÜTEŞEKKİRİZ'

Alper, yurtta kaldığı sürede yaşadıklarını da anlatarak şunları yazdı:

"Yemeklerimiz odalarımıza getirilmekte, odalarımız tertemiz ve tüm ihtiyaçlarımız karşılanmakta, gün içerisinde ise sağlık kontrollerimiz yapılmakta. Kapıdaki polis kardeşlerimizden, yemekhane görevlilerine kadar emeği geçen tüm güler yüzlü çalışanlara ve bizlerle odalarını paylaşan öğrenci kardeşlerimize müteşekkiriz. Tüm birimlerin inanılmaz eşgüdümlü olarak, hiçbir eksik bırakmamaları Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu bir daha hatırlattı. Tek sorun karantinadan sonra, evimde, bu kadar ilgi, hizmet ve ikram görme beklentisi oluştu. En içtenlikle teşekkürler."


Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Türkiye, İzmir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Karantinadaki kişilere motivasyon için anı defteri dağıtıldı - Haberler

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