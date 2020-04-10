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Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek

Kovid-19 mağdurlarını tek tek arayan uzman klinik psikolog Doğan Semih Toy, onlarla hem dertleşti hem de evde kaldığı süre içerisinde moralini yüksek tutması yönünde tavsiyelerde bulundu.

10.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:10
Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan 4 binada yaşayanlardan isteyene telefonla veya görüntülü olarak psikolojik destek vermeye başladı.

Bağcılar Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarda yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle bu binalarda bir haftadır karantina tedbiri uygulanmaya başlandı. Karantinaya alınan binalarda oturanların gıda başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayan Bağcılar Belediyesi, onlara psikolojik destek hizmeti sunmak için harekete geçti.

İnanmaktan vazgeçmeyin

Bu amaçla Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli uzman klinik psikolog Doğan Semih Toy, virüsün ortaya çıkardığı olumsuz etkileri silmek için telefonla veya internet üzerinden görüntülü olarak koronavirüs mağdurlarıyla görüşmeye başladı. Mağdurların dert, sıkıntı ve şikayetlerini dinleyen Toy, "Hastalığı yeneceğine inanmaktan vazgeçmeyin" diyerek onlara çözüm önerileri sunuyor.

Duygularınızı dille ifade edin

Kovid -19 hastalarını günlük rutinlerini korumaya davet eden Toy, şu tavsiyelerde bundu: "Günlük rutin şeyleri yapmak, güven ve dayanıklılık sağlar. Düzenli uyku, düzenli uyanma saati, düzenli hareket için ayrılan zaman, günlük işlerle uğraşmak, okumak, müzik dinlemek ve benzeri şeyler çok önemli. Evde olsaydım şunları yapardım diyeceğiniz ne varsa hepsini yapmaya çalışın. Artık bunlar için bol zamanınız var. Bol bol nefes egzersizi yapın. Bilgi sahibi olmak olayları ve hayatı kontrol edebilme duygusunu yaşatır. Halk sağlığıyla ilgili bilgilere ulaşın ancak kulaktan dolma bilgilere inanmayın. Etrafınızda yalan yanlış söylenen şeylere kulak vermeyin. Yetkililerin açıklamalarına itibar edin. Evinizde çocuk varsa onlara anlayacağı dilde virüsü anlatın ancak korkutmayın. Virüsü ölümle bağdaştırmayın. Ayrıca biz duygularımız öperek sarılarak gösteririz bu dönemde duygularımızı dille ifade edelim.Zor zamanların da geçici olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılması azalacak, karantina bitecek ve günlük hayatımıza, alışkanlıklarımıza, yapmaktan hoşlandığımız şeylere geri döneceğiz."

Karantina altındaki koronavirüs mağdurlarından psikolojik tedavi isteyenler, Bağcılar Belediyesi'nin (0212) 410 06 00 numaralı telefondan psikologlara ulaşabilirler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Karantina, Bağcılar, Güncel
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