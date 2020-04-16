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Karantinadaki köyde vaka sayısı 2'ye yükseldi

Adıyaman'da karantina altına alınan Aşağı Karakuyu köyünde 7 aylık hamile kadında korona virüsü tespit edilirken, köyde vaka sayısı 2'ye yükseldi.

16.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:15
Karantinadaki köyde vaka sayısı 2'ye yükseldi

Adıyaman 'da karantina altına alınan Aşağı Karakuyu köyünde 7 aylık hamile kadında korona virüsü tespit edilirken, köyde vaka sayısı 2'ye yükseldi.


Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı fabrika işçileri ile aileleri gözlem altına alınmıştı. Yaklaşık 100 çalışan ve aileleri gözlem altında tutulurken, fabrika çalışanlarından 25'inin Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde, 12 tanesinin de yine Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde ikamet etmesi sonucu her iki köy karantina altına alınmıştı. Jandarma ekiplerince her iki köyün giriş ve çıkışları kapatılmış ve kimsenin geçişine izin verilmemişti. Karantina altında tutulan Aşağı Karakuyu köyünde ikamet eden fabrika işçilerinden 18 yaşındaki Ş.Ö.'nün test sonuçları pozitif çıkmış ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.


Fabrika işçisi Ş.Ö.'nün ablası olan 7 aylık hamile 25 yaşındaki Z.Ö.'de de korona virüsü tespit edildi. Kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Aşağı Karakuyu köyünde vaka sayısı 2'ye yükselmiş oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Adıyaman, Karakuyu, Güncel
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