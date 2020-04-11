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Karantinadaki köylere gıda yardımı yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karantina altında olan köylere gıda yardımı yapıldı.

11.04.2020 23:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:06
Karantinadaki köylere gıda yardımı yapıldı
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karantina altında olan köylere gıda yardımı yapıldı.

Safranbolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının görülmesi sonrası halk sağlığını riske atmamak için uygulanan karantina sonucu evlerinde kalan vatandaşlara Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gıda paketleri ulaştırıldı.

Salgın sonucu enfeksiyonun yayılması ve halk sağlığını tehlikeye atmaması için karantinaya alınan köy ve mahallelerde incelemelerde bulunan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "İlçemize bağlı 3 köyümüzün 3 mahallesinde tespit edilen Covid-19 pozitifli vakalarımızın olması ve temas ettikleri kişilerin de olması nedeniyle bu yerleri enfeksiyonu izole etmek için karantina altına almamız gerekti. Evlerinden ve köylerinden çıkamayan vatandaşlarımızı da mağdur etmemek için ayrı ekipler oluşturduk. Bu ekiplerimizle koordineli bir şekilde karantina altındaki her haneye ilk etapta gıda paketi ulaştırdık. Ayrıca herhangi bir mağduriyete fırsat vermemek için vefa destek ekiplerimiz karantina altındaki vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olacaklardır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Safranbolu, Karabük, Güncel
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