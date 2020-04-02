Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinadaki köyün ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri tarafından karşılanacak

Karantinadaki köyün ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri tarafından karşılanacak Uşak'ın Banaz ilçesinde karantinaya alınan Gürlek köyünde, vatandaşların acil ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.

02.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:48
Karantinadaki köyün ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri tarafından karşılanacak
UŞAK - Uşak 'ın Banaz ilçesinde karantinaya alınan Gürlek köyünde, vatandaşların acil ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.
Uşak Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan karar gereğince dünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği ve köye giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi. Karantina altında bulunan köyün giriş ve çıkışında jandarma ekipleri 24 saat görev yapıyor. Köyde 3 pozitif vakanın çıktığı öğrenilirken hastaların Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık ekiplerinin düzenli olarak köye gelerek vatandaşlara sağlık taraması yaptığı belirtildi.
İçerisinde 300'den fazla hane bulunduran 812 nüfuslu köyde yaşayan ve köyden dışarı çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşlar, ihtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezini veya köy muhtarlığını arayarak bildireceği öğrenilirken vatandaşların acil ihtiyaçları Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanarak kontrol noktasında kendilerine teslim edileceği bildirildi.
Yasağa uymayana para cezası
Öte yandan köyün karantinaya alınması kararının ardından, kurala uymayarak dışarı çıkan bir vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası kesildiği öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantinadaki köyün ihtiyaçları ’Vefa’ ekipleri tarafından karşılanacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Gürlek, Banaz, Uşak, Genel

Haberin Videosu :

Karantinadaki köyün ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri tarafından karşılanacak
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Karantinadaki köyün ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri tarafından karşılanacak - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:25: Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek - Haberler 13:25: Ayvalık'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler 13:22: "Kanserdeki artış nüfus artışından fazla" - Haberler 13:22: İspanya'da kıyamet koptu! Koronavirüsten 24 saatte 950 ölüm - Haberler 13:22: Mustafakemalpaşa Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu - Haberler 12:53: Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek 12:07: Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:45: Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler