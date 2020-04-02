Karantinadaki Kuşadalı 31 işçi, ailelerine kavuştu

FRANSA'da çalıştıkları tatil köyünün kapanması üzerine Türkiye'ye döndükten sonra Kocaeli 'de yurda yerleştirilen 31 işçi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketleri Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi.

Kuşadası'nın Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaşayan 31 işçi, tatil köyünde çalışmak için yaklaşık 4 ay önce Fransa'ya gitti. Koronavirüs salgını sonrası işçilerin çalıştığı şirket, 15 Mart'ta, ülkedeki tüm şubelerini geçici süreyle kapatma kararı aldı. Bunun üzerine işçiler, 18 Mart'ta Lyon'dan bindikleri uçakla Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından karşılanan 31 işçiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sağlık taraması yapıldı. Herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmayan işçiler, tedbir amaçlı Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilerek gözlem altına alındı. Yurt dışından gelenlerle ilgili başlatılan tedbirler uygulanan 31 işçinin 14 gün boyunca ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapıldı. Karantina süresinin dolmasının ardından seyahat belgeleri düzenlenen işçileri, Kuşadası Belediyesi yalnız bırakmadı. İşçiler, Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla yola çıkan 2 özel otobüsle, dün gece Kocaeli'den Kuşadası'na getirildi. İşçilerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar da yaşandı.

'EVDE KAL ÇAĞRISINA UYUN'

İşçilerden Mustafa Cem Çiftçi (27), "Bizi bu süreçte yalnız bırakmayarak Kocaeli'den güvenli bir şekilde Kuşadası'na gelmemizi sağlayan Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyoruz. Ailelerimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Salgın dünya çapında hızla yayılıyor. Bu nedenle yetkililerin yaptığı 'evde kal' çağrısına kesinlikle uymamız gerekli" dedi.

Başkan Günel ise, "Karantina sürelerinin dolması ve test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından hemen işlemleri yapılarak seyahat belgeleri hazırlandı. Belediyemize ait iki özel otobüs ile işçilerimizi sağ salim ailelerine kavuşturduk. Hepsine geçmiş olsun diyorum. Bu zorlu sürecin atlatılmasında en önemli unsur olan 'Evde Kal' çağrımızı bir kez daha yapıyorum" dedi.

Kaynak: DHA