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Karantinadaki Lübnanlılar balkonlarda dans etti

Korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmak için balkonlarda dans etti.

17.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:02
Karantinadaki Lübnanlılar balkonlarda dans etti
Korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmak için balkonlarda dans etti.

Lübnan'da Korona virüs vak'a sayısının artmasıyla ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından evlerinden çıkamayan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmaya başladı. Vatandaşlar birbirlerine moral vermek için pencerelere çıkıp müzikler açtı ve dans etti. Öte yandan Lübnan'da mevcut korona virüs vak'a sayısının 120'ye çıktığı duyuruldu. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Etiketler : Lübnan, Güncel

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