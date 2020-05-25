Karantinadaki mahalle sakinlerine ekmek dağıtıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahalledeki vatandaşlara hayırseverler tarafından ekmek dağıtıldı.

25.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:03
Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahalledeki vatandaşlara hayırseverler tarafından ekmek dağıtıldı.
İlçede girişe ve çıkışa kapatılan Merkez Mahallesi'nin 15 sokağında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hayırseverlerin aldığı 500 ekmek, mahalle muhtarı Zafer Korkmaz'ın koordinesinde oluşturulan gönüllüler tarafından dağıtıldı.
Bu arada, mahallede test sonucu pozitif çıkan 31 kişinin Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürüyor. Pozitif vakalarla temasta bulundukları tespit edilen ve gözetim altına alınan 14 kişinin durumu da yakından izleniyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Mayıs'ta başlatılan karantina uygulamasının kapsama alanı, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve onların temas ettiği kişiler göz önüne alınarak 15 sokağa çıkarılmıştı. Karantinadaki mahalle sakinlerine ekmek dağıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Zafer Korkmaz, Antalya, serik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Haber
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli’nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Temel Karamollaoğlu’nun ’Demokrasi’ çıkışı akıllara Aysun Kayacı’yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Haberler››Güncel››Karantinadaki mahalle sakinlerine ekmek dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyon - Haber 16:59: Başkan Saygılı, personelin bayramını kutladı - Haber 16:59: Düzce'de bayramı evde geçiren vatandaşlar dans etkinliğiyle moral buldu - Haber 16:59: TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da şehit ailelerini ziyaret etti - Haber 16:56: Müzik öğretmeninden balkonda bayram konseri - Haber 16:05: Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü - Magazin 15:25: Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem - Magazin 14:37: İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu - Haber 14:00: Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı - Haber 13:36: Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi - Haberler