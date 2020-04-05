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Karantinadaki mahallede kadınlardan jandarmaya pasta börek ikramı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karantinada bulunan mahallede görev yapan jandarmaya ilçe merkezindeki bazı kadınlar evlerinde hazırladıkları pasta, börek ve içecekleri ikram ediyor.

05.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:47
Karantinadaki mahallede kadınlardan jandarmaya pasta börek ikramı
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde karantinada bulunan mahallede görev yapan jandarmaya ilçe merkezindeki bazı kadınlar evlerinde hazırladıkları pasta, börek ve içecekleri ikram ediyor.

Beyşehir'de İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından 1 Nisan Pazartesi günü verilen karar gereğince Esence Mahallesinde uygulanan karantina kapsamında sokağa çıkma yasağı sürüyor. Karantina çerçevesinde mahalleye jandarma ekipleri, sağlık ekipleri dışında kimsenin giriş çıkış yapmasına müsaade etmiyor. Yerleşim merkezinde yaşayan vatandaşlar bundan dolayı evlerinden sokağa da çıkamıyor. Yerleşim merkezinde ikamet eden mahalle sakinlerinin temel gıda ihtiyaçları ise haftada üç gün süreyle hizmet etmesine müsaade edilen bakkallar tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda, bakkalların ekmek, gıda ve diğer yiyecek maddesindeki tedariki ise mahalle girişindeki kontrol noktasında bekleyen jandarma ekiplerinin nezaretinde sürdürülüyor. Mahalle sakinlerinin ihtiyacını için mahalleye getirilen gıda maddeleri ise bakkalların nakliyesini yaptığı araçlar tarafından girişteki araçlara yüklenerek ailelere ulaştırılıyor.

Mahalle girişinde 24 saat nöbet tutarak giriş ve çıkışları kontrol eden İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerine Beyşehir kent merkezindeki bazı kadınlar tarafından evlerinde gönüllü olarak hazırlanan pasta, börek, yiyecek ve içecekler ikram edilerek moral motivasyon ve destek olunmaya çalışılıyor. Ev yapımı hazırlanan yiyecekler ise ilçede görev yapan ve zaman zaman çekim için mahalle girişinde mesai yapan haberciler tarafından jandarma ekiplerine takdim ediliyor.

Jandarma ekipleri ise kendilerine yürüttükleri mesaide evde hazırladıkları yiyeceklerle destek veren ailelere teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Beyşehir, 1 Nisan, Konya, Güncel
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